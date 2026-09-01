الحروب والمناخ واضطرابات الإمدادات تعيد تشكيل أسواق الغذاء العالمية

قال الدكتور عبد الرحمن جبر، خبير التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إن ارتفاع أسعار الحبوب لا يرتبط بنقص الإنتاج العالمي، موضحًا أن إنتاج عام 2025 بلغ نحو 3 مليارات طن، مقابل استهلاك يقدر بـ2.9 مليار طن، ما يعني وجود فائض.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن جبر، خبير التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأسود، تؤثر في قدرة الحبوب على الوصول من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المستوردة بأمان وبتكلفة مناسبة.

وأشار إلى لجوء أوكرانيا إلى مسارات بديلة، كالسكك الحديدية والطرق البرية، ما يرفع تكاليف النقل ويؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأكد الدكتور عبد الرحمن جبر، خبير التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، أن سلاسل الإمداد تعمل كمنظومة مترابطة، وأي اضطراب في أحد أجزائها ينعكس على بقية المراحل، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية ينعكس في النهاية على أسعار الغذاء للمستهلك.