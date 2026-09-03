هاتف Hisense A10.. أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيا

أعلنت شركة هايسنس في يونيو 2026 عبر حملات تشويقية عن هاتفها المبتكر Hisense A10، ثم كشفت عن مظهره الرسمي في يوليو التالي، ليقدم مفهوماً غير تقليدي يختلف عن الهواتف ذات الشاشات المزدوجة المدمجة مثل Bigme Hibreak Dual 2.

يعتمد الهاتف كلياً على شاشة رئيسية أحادية اللون بتقنية الحبر الإلكتروني (E-ink)، مع ميزة استثنائية تتيح تركيب شاشة LCD ملونة منفصلة مغناطيسياً فوقها. وتتوفر هذه الشاشة الملونة كملحق اختياري يُباع بشكل مستقل، مما يمنح المستخدم مرونة إضافية عند الحاجة لمطالعة الرسوم البيانية، تصفح منصات التواصل، قراءة القصص المصورة، أو متابعة الفيديوهات.

ميزات هاتف Hisense A10

يأتي الجهاز مدعومًا بمعالج Qualcomm QCM6690 ثماني النواة المصنع بدقة 4 نانومتر؛ وهو معالج موجه بكفاءة لخدمة قطاع الأعمال والمؤسسات، مما يعني أنه قد لا يقدم الأداء المثالي مع الألعاب الثقيلة. ويعمل الجهاز بأحدث أنظمة التشغيل Android 16، مع التزام ممتد بدعم التحديثات البرمجية والأمنية لفترات طويلة.

على الجانب الآخر تأتي الشاشة الرئيسية بقياس 6.13 بوصة، وتتميز بسطحها الشبيه بالورق، مما يجعل القراءة لفترات طويلة، وتدوين الملاحظات، والعمل على المستندات أسهل على العينين وأقل استهلاكًا للطاقة مقارنةً بشاشات LCD العادية ومن المقرر طرح هاتف A10 للبيع في الصين في 28 أغسطس 2026. لم يُعلن بعد عن موعد توفره عالميًا، لذا من المرجح أن يضطر المستخدمون خارج الصين إلى استيراده كما فعلوا مع طرازات Hisense السابقة المزودة بتقنية الحبر الإلكتروني.