سناب تطلق نظارات ذكية للواقع المعزز بـ2195 دولارا

كشفت شركة سناب Snap، عن نظاراتها الجديدة للواقع المعزز Specs، التي يبلغ سعرها 2195 دولارا، مستعرضة إمكاناتها إلى جانب منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة Specs Intelligence.

وكانت الشركة قد كشفت عن Specs للمرة الأولى خلال فعاليات Augmented World Expo في شهر يونيو الماضي، وتصف “سناب” النظارات بأنها أجهزة كمبيوتر قابلة للارتداء ومستقلة، ما يعني أنها لا تحتاج إلى الاتصال بجهاز خارجي لتشغيل التطبيقات أو البرامج.

شاشات مدمجة في العدسات



تختلف Specs عن نظارات Ray-Ban Display من “ميتا”، التي يبلغ سعرها 799 دولارا وتتطلب هاتفا ذكيا متوافقا للعمل.

وتضم نظارات “سناب” شاشتين مدمجتين، واحدة في كل عدسة، بينما تعتمد نظارات “ميتا” على شاشة واحدة موجودة في الجزء السفلي من العدسة اليمنى.

وتطرح “سناب” نظارات Specs كمنصة متعددة الاستخدامات، إذ يمكن استخدامها لممارسة ألعاب الواقع المعزز مع أشخاص يمتلكون نظارات Specs أيضا، أو لتحويل مجال الرؤية إلى شاشة افتراضية كبيرة لمشاهدة المحتوى، فضلا عن استخدامها كنظام ملاحة يعتمد على تقنيات الواقع المعزز.

Specs Intelligence ذكاء اصطناعي أمام عينيك



تأتي النظارات مزودة بمنصة Specs Intelligence الجديدة، وهي خدمة ذكاء اصطناعي تهدف إلى عرض المعلومات المرتبطة بالمستخدم مباشرة ضمن مجال رؤيته.

وفي عرض تجريبي، ظهرت امرأة في أحد المطارات وهي تسأل النظارات عن حالة رحلتها، لتجيبها Specs بأن بوابة الصعود قد تغيرت، لكنها لا تزال تملك وقتا كافيا للوصول إليها.

ولن تقتصر المنصة على النظارات، إذ ستكون متاحة أيضًا عبر أجهزة Mac وآيفون، مع إمكانية ربطها بمجموعة من التطبيقات التي يستخدمها الشخص، مثل Messages وGmail وSlack وغيرها.

وفي عرض منفصل، أظهرت “سناب” مستخدما يعتمد على Specs Intelligence عبر جهاز Mac لشراء تذاكر للسينما، حيث تولى الذكاء الاصطناعي الانتقال إلى الموقع المناسب واختيار التذاكر، قبل أن يسأل المستخدم عما إذا كان يريد إتمام عملية الشراء.

استهداف قطاع الشركات أيضا



يأتي إطلاق Specs Intelligence في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لإضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها وخدماتها المختلفة.

ولا تستهدف “سناب” المستهلكين فقط، بل تخطط أيضا لاستخدام Specs في قطاع الأعمال، وبالتعاون مع Salesforce، يمكن للعاملين في الميدان استخدام النظارات للتعرف على الأشياء التي يعملون عليها والحصول على معلومات مرتبطة بها.

كما تقول “سناب” إنها تتعاون مع إنفيديا لإضافة وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة إلى النظارات، بهدف مساعدة العاملين على فهم البيئة المحيطة بهم.