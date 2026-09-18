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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تنظيم الاتصالات يحسم الجدل.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول بعد الكهرباء

باقات الإنترنت والمحمول
باقات الإنترنت والمحمول
خالد يوسف

تشغل شائعات زيادة أسعار الإنترنت والمحمول الرأي العام المصري، وسط تساؤلات الملايين عن حقيقة رفع الفواتير والخدمات بنسبة 35%، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكشف التفاصيل الكاملة من خلال رد رسمي حاسم لوضع حد للجدل الدائر وتوضيح الحقيقة كاملة للمواطنين.


«تنظيم الاتصالات» يحسم الجدل

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة ما يتم تداوله بشأن اعتزام شركات الاتصالات زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهاز حتى الآن.

وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ما أثير حول إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات «غير صحيح حتى الآن»، مشددًا على عدم وجود قرار رسمي معتمد بهذا الشأن، مؤكدًا أن أي تعديل في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول لن يتم اعتماده أو الإعلان عنه إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.


اعلان رسمي حال تعديل الاسعار

وشدد المتحدث الرسمي، على أنه في حال صدور قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيتم الإعلان عنه بوضوح من خلال بيان رسمي صادر عن الجهاز، يتضمن تفاصيل القرار ونسب الزيادة وأسبابها، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين.


وأضاف أن أسعار الباقات وخدمات الإنترنت ارتفعت منذ فترة، وأن أي زيادة جديدة في الأسعار لابد أن تكون بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر من نشر الشائعات.

وأكد أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات، خاصة في ظل انتشار أخبار غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات قبل صدور أي إعلان رسمي من الجهات المختصة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اليوم

تتنوع أسعار باقات الإنترنت المنزلي المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث توفر كل شركة عدة باقات بسرعات وسعات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين، وتتمثل باقات الإنترنت الأرضي. 

أسعار باقات الإنترنت من شركة فودافون

توفر فودافون مجموعة من باقات الإنترنت الشهرية التي تناسب مختلف الفئات، وجاءت أبرزها كما يلي:

ـ باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها

ـ باقة 3000 ميجابايت بسعر 69 جنيه.

ـ باقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها.

ـ باقة 18000 ميجابايت بسعر 300 جنيه.

ـ كما توفر الشركة باقات يومية وأسبوعية وباقات مخصصة للاستخدام المكثف.

أسعار باقات أورنج  GO

وتقدم أورانج من خلال باقات GO عدة خيارات للمستخدمين، أبرزها ما يلي:

ـ باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها.

ـ باقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها.

ـ باقة 12000 ميجابايت بسعر 225 جنيها.

ـ وتتيح الشركة أيضا باقات إضافية بسعات مختلفة تناسب احتياجات العملاء.

أسعار باقات الإنترنت من إي آند مصر

توفر شركة إي آند مصر، باقات «سوبر كونكت»، وتشمل باقات إنترنت متنوعة، من بينها ما يلي:

ـ باقات كنترول تبدأ من 52 جنيها وتمنح وحدات للمكالمات والإنترنت.

ـ باقات حكاية إنترنت المخصصة للبيانات بأسعار تبدأ من 46 جنيها شهريا.
ـ باقات سوبر كونكت الإضافية للإنترنت التي تبدأ من 10.5 جنيه أسبوعيا

ـ أنظمة إميرالد للفواتير التي تبدأ من 375 جنيها شهريا بمزايا حصرية مثل دقائق التجوال والخدمات الترفيهية وإضافة أفراد العائلة.

ـ وتقدم الشركة باقات أخرى بسعات وأسعار مختلفة تناسب الاستخدام المتوسط والمكثف.

أسعار باقات WE للموبايل

جاءت الأسعار على النحو الآتي:

ـ باقات WE تظبيط تمنح وحدات تستخدم للدقائق والإنترنت، حيث الدقيقة إلى شبكة WE = وحدة واحدة، وإلى الشبكات الأخرى = 5 وحدات.

ـ باقة تظبيط 46: بسعر 46 جنيهًا شهريًا، وتمنح 1250 وحدة، وكود الاشتراك: *660*46#
ـ باقة تظبيط 58: بسعر 58 جنيهًا شهريًا، وتمنح 2250 وحدة، وكود الاشتراك: *660*58#.

ـ باقة تظبيط 105: بسعر 105 جنيهات شهريًا، وتمنح 5250 وحدة، وكود الاشتراك: *660*105#.

باقات WE Nitro مخصصة للإنترنت فقط وصالحة لمدة 28 يومًا.

ـ Nitro 10: تمنح 625 ميجابايت.

ـ Nitro 20: تمنح 1350 ميجابايت.

ـ Nitro 40: تمنح 3250 ميجابايت.

ـ Nitro 70: تمنح 6250 ميجابايت.

ـ Nitro 100: تمنح 10 آلاف ميجابايت.

ـ Nitro 200: تمنح 23 ألفا و500 ميجابايت.

ـ Nitro 450: تمنح 56 ألف ميجابايت.

تنظيم الاتصالات أسعار الإنترنت والمحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أسعار باقات WE للموبايل باقات حكاية إنترنت

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