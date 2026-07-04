هل بدأت الزيادة؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

​تشهد محركات البحث صعود متزايد في عمليات الاستعلام من قبل المواطنين، اليوم السبت 4 يوليو 2026، للوقوف على آخر تحديثات أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر، ويأتي هذا الاهتمام المتزايد تزامناً مع الاعتماد الشبه كلي للمستخدمين على الشبكة العنكبوتية كشريان أساسي للتواصل الإنساني، وإنجاز الأعمال، والتعليم عن بُعد، فضلاً عن متابعة الأحداث الرياضية والترفيهية الرقمية، وذلك بعد أن ترددت شائعات عن رفع أسعار الباقات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اليوم

تتنوع أسعار باقات الإنترنت المنزلي المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث توفر كل شركة عدة باقات بسرعات وسعات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين، وتتمثل باقات الإنترنت الأرضي، فيما يلي:

أسعار باقات الإنترنت من شركة فودافون

توفر فودافون مجموعة من باقات الإنترنت الشهرية التي تناسب مختلف الفئات، وجاءت أبرزها كما يلي:

ـ باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها.



ـ باقة 3000 ميجابايت بسعر 69 جنيه.

ـ باقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها.

ـ باقة 18000 ميجابايت بسعر 300 جنيه.

ـ كما توفر الشركة باقات يومية وأسبوعية وباقات مخصصة للاستخدام المكثف.

أسعار باقات أورنج GO

كما تقدم أورانج من خلال باقات GO عدة خيارات للمستخدمين، أبرزها ما يلي:

ـ باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيها.

ـ باقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيها.

ـ باقة 12000 ميجابايت بسعر 225 جنيها.

ـ وتتيح الشركة أيضا باقات إضافية بسعات مختلفة تناسب احتياجات العملاء.

أسعار باقات الإنترنت من إي آند مصر

توفر شركة إي آند مصر، باقات «سوبر كونكت»، وتشمل باقات إنترنت متنوعة، من بينها ما يلي:

ـ باقات كنترول تبدأ من 52 جنيها وتمنح وحدات للمكالمات والإنترنت.

ـ باقات حكاية إنترنت المخصصة للبيانات بأسعار تبدأ من 46 جنيها شهريا.

ـ باقات سوبر كونكت الإضافية للإنترنت التي تبدأ من 10.5 جنيه أسبوعيا

ـ أنظمة إميرالد للفواتير التي تبدأ من 375 جنيها شهريا بمزايا حصرية مثل دقائق التجوال والخدمات الترفيهية وإضافة أفراد العائلة.

ـ وتقدم الشركة باقات أخرى بسعات وأسعار مختلفة تناسب الاستخدام المتوسط والمكثف.

أسعار باقات WE للموبايل

جاءت الأسعار على النحو الآتي:

ـ باقات WE تظبيط تمنح وحدات تستخدم للدقائق والإنترنت، حيث الدقيقة إلى شبكة WE = وحدة واحدة، وإلى الشبكات الأخرى = 5 وحدات.

ـ باقة تظبيط 46: بسعر 46 جنيهًا شهريًا، وتمنح 1250 وحدة، وكود الاشتراك: *660*46#.

ـ باقة تظبيط 58: بسعر 58 جنيهًا شهريًا، وتمنح 2250 وحدة، وكود الاشتراك: *660*58#.

ـ باقة تظبيط 105: بسعر 105 جنيهات شهريًا، وتمنح 5250 وحدة، وكود الاشتراك: *660*105#.

باقات WE Nitro مخصصة للإنترنت فقط وصالحة لمدة 28 يومًا.

ـ Nitro 10: تمنح 625 ميجابايت.

ـ Nitro 20: تمنح 1350 ميجابايت.

ـ Nitro 40: تمنح 3250 ميجابايت.

ـ Nitro 70: تمنح 6250 ميجابايت.

ـ Nitro 100: تمنح 10 آلاف ميجابايت.

ـ Nitro 200: تمنح 23 ألفا و500 ميجابايت.

ـ Nitro 450: تمنح 56 ألف ميجابايت.