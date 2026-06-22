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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اعرف أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE

اعرف أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE
اعرف أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE

ما أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية ؟ سؤال يتردد على ألسنة كثير من المواطنين منذ أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تطبيق زيادة جديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضريبة، في خطوة جديدة تستهدف تحديث أسعار خدمات الإنترنت المنزلي داخل السوق المصرية خلال عام 2026.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار التغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات والإنترنت في مصر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التقنية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الباقات المختلفة التي تقدمها شركة WE لمستخدمي الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات.

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أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من WE

كشفت الشركة عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي بعد تطبيق الزيادة الرسمية على جميع الأنظمة، مع استمرار طرح باقات بسرعات وسعات متنوعة لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة سواء للأفراد أو الأسر أو الاستخدامات المكثفة الخاصة بالعمل والدراسة والترفيه.

أسعار باقات WE سرعة 30 ميجا بعد الزيادة

شهدت باقات سرعة 30 ميجابت تحديثًا ملحوظًا في الأسعار، مع الحفاظ على تنوع أحجام التحميل المتاحة أمام المشتركين، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:

  • باقة سوبر 30 ميجا بسعة 50 جيجابايت أصبحت بسعر 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.
  • باقة 150 جيجابايت ارتفع سعرها إلى 296.4 جنيه بدلًا من 239.4 جنيه.
  • باقة 200 جيجابايت سجلت 376.2 جنيه بدلًا من 330.6 جنيه، بزيادة بلغت 45.6 جنيه.
  • باقة 250 جيجابايت وصلت إلى 450.3 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
  • باقة 300 جيجابايت أصبحت متاحة بسعر 524.4 جنيه.
  • باقة 400 جيجابايت سجلت 661.2 جنيه مقارنة بالسعر القديم 649.8 جنيه.
  • باقة 500 جيجابايت ارتفع سعرها إلى 752.4 جنيه.
  • باقة 750 جيجابايت أصبحت بسعر 1054.5 جنيه شهريًا.
  • أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE سرعة 70 ميجا.
سرعة الإنترنت

وشملت الزيادة أيضًا باقات سرعة 70 ميجابت، والتي تعد من أكثر الباقات انتشارًا بين المستخدمين الباحثين عن سرعات أعلى وتجربة استخدام أكثر استقرارًا أثناء مشاهدة الفيديوهات والألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد.

وجاءت الأسعار الجديدة لباقات سرعة 70 ميجا كالآتي:

  • باقة 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجا أصبحت بسعر 672.6 جنيه بدلًا من 604.2 جنيه، بزيادة قدرها 68.4 جنيه.
  • باقة 500 جيجابايت وصل سعرها الجديد إلى 1026 جنيهًا.
  • باقة 750 جيجابايت أصبحت متوفرة مقابل 1339.5 جنيه.
  • باقة 1500 جيجابايت سجلت 2280 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر 2026

تأتي هذه الزيادات الجديدة بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح بتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت داخل السوق المصرية، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية التقنية، إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية الخاصة بالشركات المقدمة للخدمة.

وأكدت الشركة أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وهو ما يعني أن الأسعار المعلنة هي القيمة النهائية التي يتحملها المستخدم عند الاشتراك الشهري في الباقات المختلفة.

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تأثير زيادة أسعار الإنترنت على المستخدمين

ويتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة على شريحة واسعة من مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في الدراسة والعمل والتواصل والترفيه ومتابعة المحتوى الرقمي بصورة يومية.

كما يرى متابعون لقطاع الاتصالات أن زيادة أسعار الباقات قد تدفع بعض المستخدمين إلى تغيير أنظمة الاشتراك الخاصة بهم أو الاتجاه إلى سعات أقل لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، في حين قد يواصل آخرون الاعتماد على الباقات الأعلى سعة بسبب طبيعة الاستخدام المكثف داخل المنازل المصرية.

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ويشهد سوق الإنترنت الأرضي في مصر خلال الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين بمتابعة أسعار الباقات الجديدة، خاصة بعد تطبيق الزيادات الرسمية على عدد من خدمات الاتصالات المختلفة، وهو ما جعل البحث عن أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من أكثر الموضوعات تداولًا عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

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