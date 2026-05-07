الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

عبد العزيز جمال

يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر مشكلة انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر، ما يضطرهم إلى إعادة شحن الباقة مرات متعددة، مما يزيد الأعباء المالية عليهم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

قد يكون السبب الرئيسي لهذه المشكلة دخول مستخدمين غير معروفين على شبكة "الراوتر" دون أن يشعر صاحب المنزل، أو الاستخدام المفرط للبيانات من خلال التطبيقات والفيديوهات عالية الجودة/، فيما يلي أبرز 5 خطوات فعالة لتقليل استهلاك البيانات وتمديد فترة استخدام باقة الإنترنت.

1. تأمين شبكة الواي فاي الخاصة بك

أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى نفاد الباقة هو الاستخدام غير المصرح به لشبكة الواي فاي من قبل الجيران أو أي شخص آخر على علم بكلمة المرور، لذلك، يجب تأمين الشبكة باستخدام كلمة مرور قوية يصعب تخمينها، وتفعيل تشفير الشبكة بتقنية WPA2 أو WPA3 إن أمكن.

كما يُنصح بتغيير اسم الشبكة (SSID) لإخفائها عن الأجهزة المجاورة، وتعطيل خاصية WPS التي قد تُستخدم لاختراق الشبكة. 

هذه الخطوات تساعد على الحد من الاستهلاك غير الضروري للبيانات بشكل كبير وتحافظ على باقة الإنترنت لأطول فترة ممكنة.

2. تقليل جودة الفيديوهات لتوفير البيانات

مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية تُعد من أكبر مسببات استهلاك البيانات وأسرعها لنفاد الباقة.

لذا يمكن تقليل جودة الفيديو إلى 480p أو 720p بدلًا من 1080p أو 4K، خاصة عند المشاهدة على الهواتف المحمولة حيث يكون الفرق في الجودة أقل وضوحًا.

كما يُنصح باستخدام تطبيقات مخصصة لتحديد استهلاك البيانات والتحكم في التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بكثرة، مثل تطبيقات البث التي تستهلك كميات كبيرة من البيانات حتى عند تشغيلها في الخلفية.

الإنترنت

3. تحسين إدارة النطاق الترددي

يمكن ضبط إعدادات جهاز التوجيه "الراوتر" لإدارة النطاق الترددي بذكاء، ومنح الأولوية للأنشطة الأساسية مثل التصفح والتحقق من البريد الإلكتروني، وتقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك بيانات كبيرة خلال ساعات الذروة.

تتيح بعض أجهزة الراوتر الحديثة ميزة "Quality of Service" (جودة الخدمة) التي تسمح بتخصيص سرعة الإنترنت لكل جهاز متصل بالشبكة، مما يساعد في الحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة وتقليل النفاد المفاجئ للإنترنت.

4. مراقبة التطبيقات التي تستهلك البيانات

تعمل بعض التطبيقات والخدمات في الخلفية وتستهلك كميات كبيرة من البيانات دون علم المستخدم، مثل تطبيقات التحديث التلقائي، ومزامنة الصور والفيديوهات مع السحابة، وتطبيقات البث الموسيقي.

لذلك، يُفضل استخدام تطبيقات مراقبة استهلاك البيانات مثل My Data Manager، أو الاطلاع على إعدادات استهلاك البيانات الموجودة أصلاً في إعدادات الهاتف (في قسم "استخدام البيانات") للتحكم في التطبيقات التي تستنزف الباقة بشكل أسرع، مع إيقاف خاصية التحديث التلقائي للتطبيقات عبر الإنترنت.

5. اختيار السرعة المناسبة للاستخدام اليومي

اختيار سرعة الإنترنت المناسبة لنمط استخدامك الشخصي يمكن أن يقلل من استهلاك البيانات بشكل كبير. 

فسرعات التنزيل التي تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات التحميل التي تصل إلى 10 ميجابت في الثانية تعتبر مثالية لمعظم الأنشطة اليومية مثل تصفح الإنترنت، بث الفيديوهات، وتنزيل الملفات الكبيرة، دون استنزاف الباقة بسرعة.

سرعة الإنترنت المنزلي

السرعات الأعلى من ذلك قد تؤدي إلى استهلاك البيانات بشكل أسرع، حيث يتم تحميل المحتوى بجودة أعلى تلقائيًا دون أن تطلب ذلك.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة (للمقارنة)

مع تطبيق الأسعار الجديدة، أصبحت باقات الإنترنت الأرضي كالتالي (جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة):

السعةالسعر (جنيه)
50 جيجابايت150
150 جيجابايت260
200 جيجابايت330
250 جيجابايت395
300 جيجابايت460
400 جيجابايت580
500 جيجابايت660
1500 جيجابايت1650

نصائح إضافية لتقليل الاستهلاك

  • قم بتحميل الملفات الكبيرة والفيديوهات التي تريد مشاهدتها لاحقًا عبر شبكة الواي فاي بدلاً من بثها مباشرة
  • أغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية على هاتفك وجهاز الكمبيوتر
  • استخدم متصفحات الانترنت التي توفر خاصية ضغط البيانات مثل Google Chrome بنظام "Lite mode"
  • حدد استهلاك البيانات الشهري من إعدادات جهاز الكمبيوتر أو الهاتف لتنبيهك عند الاقتراب من النفاد
  • باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن لمستخدمي الإنترنت المنزلي تمديد فترة استخدام الباقة حتى نهاية الشهر، وتجنب تكرار الشحن، بالإضافة إلى تقليل النفقات وتحسين تجربة الاستخدام اليومية.
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
هانى مهنا وهيفاء وهبي
عزاء هانى شاكر
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
