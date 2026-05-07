للأربع شركات محمول.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الجديدة ونسب الزيادة

أحمد عبد القوى

تواصل شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري، تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بإعادة تنظيم أسعار بعض باقات الإنترنت، والتي تضمنت تحريك أسعار عدد من الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار كروت الشحن ودقيقة المكالمات دون تغيير.

وكان جهاز الاتصالات أعلن أمس توجيه الشركات بطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت وخدمات المحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.

وشملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب تقديم باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سابقة بسعر 13 جنيهًا.

كما أتاح القرار تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا للخدمات الرقمية والعملية التعليمية.

وفي المقابل، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض باقات الإنترنت بنسب تتراوح بين 9% و15%، مؤكدًا أن أسعار دقيقة المكالمات للمحمول والثابت، وأسعار كروت الشحن، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية ستظل دون أي زيادة.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الارتفاع الملحوظ في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي، والذي سجل زيادة بنسبة 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى ضغط متزايد على الشبكات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار نتيجة تغيرات اقتصادية شملت سعر الصرف والطاقة والوقود وتكاليف المعدات والرقائق الإلكترونية والشحن الدولي.

وأكد الجهاز استمراره في متابعة جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، بما يحقق التوازن بين تكلفة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة ودعم مسار التحول الرقمي في مصر.

