أرخص باقة بـ 150 جنيها.. أسعار الإنترنت في مصر

أسعار الانترنت في مصر
أسعار الانترنت في مصر
رشا عوني

بعد إعلان زيادة أسعار الإنترنت الأرضي اليوم بشكل رسمي، أثار الخبر جدلاً واسعاً بين المواطنين بعد تحريك أسعار خدمات الإتصالات والانترنت، حيث تم زيادة أسعار باقات الانترنت الأرضي ، مع إتاحة باقة جديدة رخيصة تكلفتها 150 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي في مصر

باقة إنترنت بـ 150 جنيها

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، لتكون الأرخص في السوق المصري حاليًا، بدلًا من باقة 210 جنيهات، والتي كانت أقل باقة في السابق وذلك ضمن جهود دعم الشمول الرقمي وتوفير خدمات بأسعار مناسبة.

باقات إنترنت جديدة

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لـ خدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.

باقة إنترنت أرضي بسعر150 جنيه

وبدءاً من اليوم سيتم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات.

باقة محمول بسعر 5جنيهات

ومن ضمن القرارات الجديدة إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيها. 

مشاهدة هذه المواقع مجاناً

كما تقرر إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.

مصر: ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي والجوال يثير جدلاً وانتقادات

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

وأما أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة، سيتم تنفيذها بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 بهذه الأسعار على مختلف الباقات:

  • الباقة 140 GB  بـ 287.28 جنيه.
  • الباقة 200 GB بـ 396.72 جنيه.
  • الباقة 250 GB بـ 492.48 جنيه.
  • الباقة 400 GB بـ 779.76 جنيه.
  • الباقة 600 GB بـ 1020 جنيها.

كم سعر باقة ٢٠٠ جيجا we بالضريبة؟

 

بحسب زيادة الأسعار الجديدة، يبلغ سعر باقة 200 جيجا من وي، بـ 396 جنيهاً ، وذلك بعد إقرار زيادة أسعار الانترنت الأرضي.

زيادة أسعار الإنترنت في مصر.. إليكم الباقات الجديدة

 طرح باقة إنترنت منزلي ب 150 جنيهاً 

وحسب توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات في السوق المصري، لا بد من توفير باقات جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول لتعزيز الشمول الرقمي، حيث شمل القرار طرح باقة إنترنت منزلي بسعر 150 جنيهاً كبديل للباقة التي كانت تبدأ من 210 جنيهات، بالإضافة إلى توفير باقة للمحمول بسعر 5 جنيهات بدلاً من أقل باقة حالية البالغة 13 جنيهاً.

نصائح تقليل استهلاك الإنترنت

 

تأمين الشبكة أولاً

ينصح خبراء التقنية أيضًا بتأمين الراوتر بكلمة مرور قوية، وتحديث برامجه بانتظام، لتجنب اختراق الشبكة وسرقة الباقة من الغرباء، كما يفضل تعطيل خاصية WPS، التي تسهل أحيانًا على المتطفلين الدخول إلى الشبكة.
 

خفض جودة المشاهدة

يمكن تقليل استهلاك الإنترنت ببساطة عبر اختيار جودة 480p أو 720p أثناء مشاهدة الفيديوهات، وإلغاء خاصية التشغيل التلقائي للفيديو التالي.


إيقاف التحديثات التلقائية

ينصح بجعل التحديثات اليدوية خيارًا أساسيًا في الهواتف وأجهزة الحاسوب، وجدولتها في أوقات محددة، خصوصًا أثناء فترات توفر باقات ليلية منخفضة التكلفة.

راقب الأجهزة المتصلة

من الضروري فحص قائمة الأجهزة المتصلة بالراوتر بانتظام، والتأكد من عدم وجود أجهزة غير معروفة، كما يفضل تخصيص شبكة منفصلة للضيوف بكلمة مرور مختلفة وحدود للسرعة.
 

استخدم خاصية "توزيع السرعة"

معظم أجهزة الراوتر الحديثة توفر خاصية QoS التي تسمح بتحديد أولويات الاستخدام؛ بحيث تعطى سرعة أعلى لتطبيقات الدراسة أو العمل، بينما يخفض استهلاك الفيديو والألعاب.
 

قلل نشاط التطبيقات في الخلفية

كثير من التطبيقات تستهلك الإنترنت دون علم المستخدم، مثل خدمات التخزين السحابي أو التحديثات اللحظية، يمكن إيقاف هذا النشاط من الإعدادات أو تفعيله فقط عند الحاجة.
 

راقب الاستهلاك شهريًا

تطبيقات مزودي الخدمة تقدم تقارير دقيقة حول الأجهزة الأكثر استهلاكا للبيانات، مراجعة هذه التقارير شهريًا تساعد على معرفة مصدر الاستنزاف واتخاذ القرار المناسب.


 

زيادة أسعار الإنترنت الأرضي أسعار الإنترنت الأرضي زيادة أسعار باقات الانترنت باقات إنترنت جديدة باقة إنترنت بـ150 جنيه

