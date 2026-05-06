بعد زيادة أسعار باقات الأرضي.. طرق تقليل استهلاك الإنترنت

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي والإعلان رسمياً اليوم عن أسعار باقات النت الجديدة، أصبح الأمر يحتاج لمزيد من تقليل استهلاك الإنترنت سواء الراوتر أو باقة الموبيل، وهناك العديد من طرق تقليل استهلاك الإنترنت من الراوتر بخطوات معينة يتم عملها؛ حتى لا تضطر إلى شحن الباقة مرتين شهرياً.

تحريك أسعار خدمات الاتصالات

وقد وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، بإتاحة باقات جديدة لـ خدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول؛ بهدف مراعاة الشمول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة؛ ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.



أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

وأما أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة، سيتم تنفيذها مثل أسعار كروت الشحن بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 بهذه الأسعار على مختلف الباقات:

الباقة 140 GB بـ 287.28 جنيه.

الباقة 200 GB بـ 396.72 جنيه.

الباقة 250 GB بـ 492.48 جنيه.

الباقة 400 GB بـ 779.76 جنيه.

الباقة 600 GB بـ 1020 جنيها.

نصائح تقليل استهلاك الإنترنت

تأمين الشبكة أولاً

ينصح خبراء التقنية أيضًا بتأمين الراوتر بكلمة مرور قوية، وتحديث برامجه بانتظام، لتجنب اختراق الشبكة وسرقة الباقة من الغرباء، كما يفضل تعطيل خاصية WPS، التي تسهل أحيانًا على المتطفلين الدخول إلى الشبكة.



خفض جودة المشاهدة

يمكن تقليل استهلاك الإنترنت ببساطة عبر اختيار جودة 480p أو 720p أثناء مشاهدة الفيديوهات، وإلغاء خاصية التشغيل التلقائي للفيديو التالي.



إيقاف التحديثات التلقائية

ينصح بجعل التحديثات اليدوية خيارًا أساسيًا في الهواتف وأجهزة الحاسوب، وجدولتها في أوقات محددة، خصوصًا أثناء فترات توفر باقات ليلية منخفضة التكلفة.

راقب الأجهزة المتصلة

من الضروري فحص قائمة الأجهزة المتصلة بالراوتر بانتظام، والتأكد من عدم وجود أجهزة غير معروفة، كما يفضل تخصيص شبكة منفصلة للضيوف بكلمة مرور مختلفة وحدود للسرعة.



استخدم خاصية "توزيع السرعة"

معظم أجهزة الراوتر الحديثة توفر خاصية QoS التي تسمح بتحديد أولويات الاستخدام؛ بحيث تعطى سرعة أعلى لتطبيقات الدراسة أو العمل، بينما يخفض استهلاك الفيديو والألعاب.



قلل نشاط التطبيقات في الخلفية

كثير من التطبيقات تستهلك الإنترنت دون علم المستخدم، مثل خدمات التخزين السحابي أو التحديثات اللحظية، يمكن إيقاف هذا النشاط من الإعدادات أو تفعيله فقط عند الحاجة.



راقب الاستهلاك شهريًا

تطبيقات مزودي الخدمة تقدم تقارير دقيقة حول الأجهزة الأكثر استهلاكا للبيانات، مراجعة هذه التقارير شهريًا تساعد على معرفة مصدر الاستنزاف واتخاذ القرار المناسب.

تقليل استهلاك النت من الراوتر

طريقة تقليل سرعة النت من الراوتر we

للتحكم في سرعة الإنترنت من الراوتر، قم بالدخول إلى صفحة الإعدادات عبر 192.168.1.1 من المتصفح، ثم ابحث عن قسم QoS (جودة الخدمة) أو Bandwidth Control لتحديد سرعة التحميل والرفع لكل جهاز (IP).

ولأجهزة WE، يمكن تقليل السرعة من خلال "Network" > "WAN" > "ADSL Modulation" واختيار أنماط أبطأ.

تقليل استهلاك الإنترنت المنزلي (Wi-Fi)

1- حماية الراوتر: قم بتغيير كلمة سر الواي فاي بانتظام، واجعل الشبكة مخفية (Hidden) لمنع الاختراق.



2- تحديثات الأجهزة: قم بإيقاف التحديثات التلقائية للويندوز والتطبيقات، واجعلها يدوية في أوقات الحاجة فقط.



3- جودة الفيديو: قلل جودة المشاهدة على يوتيوب وشاشات الـ Smart TV من إعدادات التطبيق مباشرة.



4- الأجهزة المتصلة: افصل الأجهزة غير المستخدمة، ويمكنك الدخول على إعدادات الراوتر (غالباً 192.168.1.1) لتحديد سرعة كل جهاز.



تقليل استهلاك باقة الموبايل (Data)

1- تفعيل توفير البيانات: من إعدادات الهاتف، قم بتفعيل وضع "Data Saver" لتقييد استخدام البيانات في الخلفية.



2- تحديثات التطبيقات: اضبط متجر التطبيقات (Google Play/App Store) ليتم تحديث التطبيقات عبر Wi-Fi فقط.



3- إيقاف المزامنة التلقائية: أوقف المزامنة التلقائية للصور والملفات (مثل Google Photos/iCloud).



4- استخدام النسخ الخفيفة: استبدل التطبيقات الثقيلة بنسخ (Lite) مثل Facebook Lite أو Messenger Lite.

إزاي أقلل استهلاك النت من الموبايل؟

وضع توفير البيانات (Data Saver): فعّله من إعدادات "الشبكة والإنترنت" لتقليل استخدام البيانات، مع اختيار "تطبيقات غير مقيدة" (Unrestricted Apps) للتطبيقات الضرورية فقط.



تقييد بيانات الخلفية: اذهب لإعدادات كل تطبيق (مثل فيسبوك، يوتيوب) وقم بتعطيل "بيانات الخلفية" (Background Data) لمنع استهلاكها دون استخدام.



إيقاف المزامنة التلقائية: عطل المزامنة التلقائية للبيانات والحسابات في إعدادات الهاتف.



ضبط حد للاستهلاك: قم بتعيين حد استهلاك يومي أو شهري لتلقي تنبيه أو إيقاف البيانات تلقائياً عند الوصول إليه.



تطبيقات مُعينة: استخدم تطبيقات مثل NetGuard لتقييد الوصول إلى الإنترنت لتطبيقات معينة.

إزاي توقف استهلاك النت من الرصيد؟

يمكنك ضبط إعدادات الهاتف الخاصة باستهلاك البيانات للحفاظ على باقتك لوقت أطول من خلال تعيين حد أقصى لكم البيانات التي تريد استهلاكها خلال الشهر الواحد وتفعيل خاصية توفير البيانات بالإضافة إلى إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

ـ فتح الإعدادات Settings

ـ فتح استخدام البيانات data usage

ـ تحديد كم البيانات الذي تسمح باستهلاكه

ـ تفعيل خاصية توفير البيانات

أخيرًا يمكنك الدخول على التطبيقات التي تستهلك كم كبير من البيانات ومنعها من استهلاك البيانات في الخلفية عن طريق تعطيل خاصية background usage

كذلك يمكنك تفعيل خاصية توفير البيانات Data Saver في متصفح الجوجل كروم للمساعدة على استهلاك أقل للبيانات أثناء التصفح.