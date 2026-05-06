زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

تصدر هاشتاج أسعار كروت الشحن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وعلى رأسها فيسبوك ومنصة إكس، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة باقات جديدة وخدمات محدثة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة الاستخدام، حيث تم التأكيد على أن أسعار كروت الشحن الأساسية ستظل ضمن منظومة تنظيمية جديدة مع بدء تطبيق الزيادات على بعض الفئات.



زيادة أسعار كروت الشحن

فيما يخص زيادة أسعار كروت الشحن، فقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15% شاملة الضرائب، وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وبموجب القرار، سيتم إتاحة باقة جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية، والتي تقدر بنحو 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات، بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيهًا.

وأكد الجهاز أن هذه الزيادة لا تشمل جميع الخدمات، حيث تم تثبيت عدد من العناصر الأساسية، من بينها سعر دقيقة الصوت للثابت، وكذلك سعر دقيقة الصوت للمحمول، بجانب أسعار كروت شحن الرصيد بشكلها الأساسي، وأسعار المحافظ الإلكترونية.

كما أوضح أن القرار يأتي استجابة لعدد من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والوقود، وارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والتوسع في البنية التحتية للشبكات.



موعد تطبيق زيادة كروت الشحن

أرسلت شركة أمان للمدفوعات تعميمًا إلى مندوبيها بالمحافظات، أكدت فيه بدء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي وضريبة شحن الرصيد، اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء 6 مايو بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وبحسب التعميم، بلغت نسبة الزيادة على كروت الفكة نحو 15%، مع تطبيق الأسعار الجديدة فورًا، والتي شملت مختلف فئات الكروت وخدمات الشحن، كما شملت التعديلات أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- باقة 140 جيجابايت: 287.28 جنيه.

- باقة 200 جيجابايت: 396.72 جنيه.

- باقة 250 جيجابايت: 492.48 جنيه.

- باقة 400 جيجابايت: 779.76 جنيه.

- باقة 600 جيجابايت: 1020 جنيهًا.



أسعار كروت الشحن

جاءت أسعار الكروت وفق التحديثات الأخيرة على النحو التالي:

كارت 13 جنيهًا: بـ 15 جنيهًا

كارت 16.5 جنيهًا: بـ 19 جنيهًا

كارت 19.5 جنيهًا: بـ 22.5 جنيه



كارت 26 جنيهًا: بـ 30 جنيهًا

كارت 100 جنيه: بـ 115 جنيهًا (برصيد 70 جنيهًا)

كارت 200 جنيه: بـ 230 جنيهًا (برصيد 140 جنيهًا)

كارت 300 جنيه: بـ 345 جنيهًا (برصيد 210 جنيهات).

سبب تحريك أسعار بعض الخدمات

وفقا لبيان الجهاز اليوم، فإن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهاز القومي على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المطرِد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات.



ويؤكد القرار أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.