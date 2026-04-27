الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أسعار خدمات المحمول وباقات الإنترنت.. هل ترتفع قيمة كروت الشحن؟

إسراء عبدالمطلب

أثار الحديث عن احتمالية زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة مع تزايد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادات مرتقبة قد تثقل كاهل المستخدمين. 

وبين تضارب المعلومات، خرجت جهات رسمية وبرلمانية لتوضيح حقيقة الوضع، في محاولة لتهدئة المخاوف وحسم الجدل الدائر.

بدأت الأزمة بعد تصريحات أدلى بها مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أشار خلالها إلى أن شركات المحمول تقدمت بطلبات لإعادة النظر في أسعار بعض الخدمات، وهو ما فُسّر على نطاق واسع باعتباره مؤشرًا على زيادات قريبة في الأسعار.

وسرعان ما انتشرت تكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادات محتملة قد تصل إلى نسب ملحوظة، ما أثار قلق شريحة كبيرة من المستخدمين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت والمحمول في الحياة اليومية.

البرلمان يحسم الموقف

في هذا السياق، أكدت النائبة عبير نصار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة لم تتلقَّ أي مقترحات رسمية تتعلق بزيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.

وأوضحت أن أي قرار من هذا النوع لا يمكن اتخاذه بشكل مفاجئ، بل يتطلب دراسة دقيقة للسوق ومراجعة شاملة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن البرلمان يراقب هذا الملف عن كثب لضمان عدم الإضرار بالمواطنين.

كما أشارت إلى أن لقاءً جمع اللجنة مؤخرًا بمسؤولين من WE لم يتطرق إلى أي خطط لرفع الأسعار، ما يعزز من عدم وجود قرار وشيك في هذا الشأن.

موقف الجهاز التنظيمي

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن طلبات شركات المحمول بخصوص تحريك الأسعار ليست جديدة، بل تُطرح بشكل دوري في إطار مراجعة أوضاع السوق.

وأكد أن الجهاز يدرس هذه الطلبات بعناية، بهدف تحقيق توازن بين جودة الخدمات المقدمة وتكلفتها على المستخدمين، مشددًا على أن ما يتم تداوله حاليًا لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يصدر أي قرار رسمي بزيادة الأسعار حتى الآن.

ملفات أخرى على الطاولة

بالتوازي مع هذا الجدل، تعمل لجنة الاتصالات في مجلس النواب على مناقشة مبادرات جديدة تستهدف تطوير الخدمات، من بينها مشروع "خط الطفل" وباقات إنترنت مخصصة للأطفال، تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة تتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تحسين جودة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها، بدلًا من التركيز فقط على مسألة الأسعار، وهو ما قد يسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بأي زيادات محتملة.

بين الشائعات والواقع

تكشف هذه الأزمة عن الفجوة بين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والواقع الفعلي للقرارات الرسمية، حيث يمكن أن تؤدي التصريحات غير المكتملة أو التفسيرات المتسرعة إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي ظل غياب قرار رسمي حتى الآن، يبقى ملف أسعار خدمات الاتصالات قيد الدراسة، وسط تأكيدات حكومية وبرلمانية على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستخدمين واستدامة القطاع.

في المحصلة، لا تزال مسألة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر ضمن دائرة النقاش والدراسة، دون صدور أي قرار نهائي. وبين مخاوف المستخدمين وضغوط السوق، يظل الحسم مرهونًا بقرارات الجهات التنظيمية، التي تسعى إلى الحفاظ على جودة الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

