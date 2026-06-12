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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير الليمون.. خضروات غير متوقعة غنية بفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
اسماء محمد

يعتقد كثيرون أن فيتامين سي يوجد فقط في الليمون والبرتقال والحمضيات ولكنه يوجد في عدد كبير من الأطعمة الأخرى.

ووفقا لموقع draxe نكشف، أهم الخضروات والفواكه المحتوية على فيتامين سي.

 الكرنب


يحتوي كوب واحد (21 جرامًا)، نيئًا، على 80 ملليجرامًا (134% من القيمة اليومية).

يُعدّ الكرنب من الأطعمة الخارقة، إذ تنبع فوائده الصحية من غناه بالعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية فهو غنيٌّ بشكل خاص بفيتامين ك بالإضافة إلى فيتامين د ولذلك فهو ذو قيمة كبيرة لصحة العظام ، فضلاً عن دوره في إزالة السموم، وتعزيز المناعة، ودعم النمو الصحي.

الفلفل الأخضر الحلو

يحتوي كوب واحد (149 جراما) مفروم على 120 ملليجرام (133% من القيمة اليومية).

يُعدّ الفلفل الأخضر مصدراً غنياً بفيتامين سي، ولذلك يُعتبر الفلفل الحلو ممتازاً للوقاية من الأمراض والحفاظ على الوزن. كما يُوفّر هذا الفلفل أيضاً فيتامينات ب، وفيتامين أ، وفيتامين ك.

فهي قادرة على دعم صحة العين، والصحة العقلية، والبشرة، والمناعة، والحمل الصحي.
 

البازلاء


يحتوي كوب واحد (160 غرام) مطبوخ على 23 ملليغرام (25% من القيمة اليومية).

 البازلاء الخضراء غنية بفيتامين سي والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى فهي غنية بالبروتين، والألياف، وفيتامين ك، والمنغنيز، والثيامين، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، والفوسفور، وفيتامين ب6، والنياسين، والمغنيسيوم، والريبوفلافين، والنحاس، والحديد، والزنك، والبوتاسيوم.

وبالتالي، يمكن أن تساعد البازلاء في إنقاص الوزن، وتوفر مصدراً رائعاً للبروتين النباتي، وتدعم التحكم في نسبة السكر في الدم، وتعزز الهضم الصحي، بل وتحمي من السرطان.

البقدونس

يحتوي كوب واحد (60 جراما) مفروم على 80 ملليجرامًا (89% من القيمة اليومية.

 البقدونس من الأعشاب الشائعة التي تُعدّ مصدراً غنياً ب الفيتامين سي كما أنه مشهور بفوائده الهضمية، ويحتوي على نسبة عالية من البيوفلافونويدات، ويُمكن أن يُساهم في تحسين صحة الكلى.
 

القرنبيط


يحتوي كوب واحد (107 جرامات)، نيئ، على 52 ملليجرام (58% من القيمة اليومية).

ربما لا تستغرب وجود القرنبيط في نفس قائمة البروكلي، وهذا ليس من قبيل الصدفة فرغم أن محتواه من فيتامين سي أقل قليلاً من البروكلي، إلا أن هذا النوع من الخضراوات الصليبية يوفر العديد من العناصر الغذائية نفسها ويتمتع بالعديد من الفوائد ذاتها.

يُعرف القرنبيط بشكل خاص بمحتواه العالي من المغذيات النباتية، ونحن نعلم أن هذه المركبات تفيد جميع جوانب الصحة تقريبًا.


 البروكلي


يحتوي كوب واحد، نيئ، على 69 ملليجرام (77% من القيمة اليومية)

يُعد البروكلي من أغنى الخضراوات بفيتامين سي، كما أنه غني بالألياف، وفيتامينات ك، أ، وب6، وحمض الفوليك، والمنجنيز، والبوتاسيوم،والفوسفور، والمغنيسيوم والكالسيوم إضافةً إلى ذلك، وباعتباره من الخضراوات الصليبية، فهو من أفضل الأطعمة المعروفة بفوائدها في مكافحة السرطان .

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