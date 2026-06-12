صدمة في تل أبيب.. تفاصيل صفقة القرن النووية بين إيران وأمريكا وموقف الحرس الثوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات الجوية على إيران، مشيرا إلى أن البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق سلام، قد يُوقع في نهاية هذا الأسبوع.

الاتفاق بين أمريكا وإيران

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "بناءً على وصول المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيتُ، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات الجوية والقصف المقررين على إيران هذا المساء".

لكن، وفقًا للحرس الثوري الإيراني، لم يؤكد المسؤولون الإيرانيون التوصل إلى أي اتفاق.

وروج ترامب لـ"تسوية كبرى" من شأنها إنهاء الحرب، مُلمحًا إلى إمكانية إتمامها في الأيام القادمة، وقال إنه يتوقع إقامة حفل توقيع قريبًا، ربما في أوروبا، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس.

وقال ترامب إن العملية العسكرية الأخيرة دفعت طهران إلى الموافقة على اتفاق هذه المرة، وإن إيران "تلقّت ضربة قاسية لم يتحملها إلا قليلون، وهي ترغب في إبرام اتفاق أكثر مني بكثير".

وصف ترامب الاتفاق بأنه "مذكرة تفاهم قوية للغاية"، ووصفه بأنه "نظري إلى حد ما".

وأضاف أن إيران التزمت بالتخلي عن السعي لامتلاك قدرات نووية، وأن الولايات المتحدة ستنهي حصارها فور توقيع الاتفاق.

وفي المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني أن يكون المسؤولون الإيرانيون قد أكدوا وجود أي اتفاق من هذا القبيل، ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن المرشد الأعلى الإيراني يدعم التسوية، وأنه وافق "نظريًا" على السماح للولايات المتحدة بتأمين المواد النووية والتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي.

وفقًا لترامب، فإن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن هي الدول المشاركة في الموافقة على الاتفاق.

وزار وفد قطري طهران هذا الأسبوع لإجراء مباحثات، وأفاد مصدر مطلع بأن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن الاجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين ساهمت في حل بعض النقاط العالقة المتبقية، مضيفا أن الوسطاء "حققوا بعض التقدم".

وبحسب مصدر مطلع، قدمت إيران مسودتها الأخيرة للاتفاق المقترح عبر وسطاء قطريين في وقت سابق من هذا الأسبوع وكان ترامب قد أعاد اتفاقًا مقترحًا مع بعض التعديلات قبل نحو أسبوعين، ساعيًا إلى تشديد بعض بنود الملف النووي.

فاجأ منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أشار فيه إلى اتفاق وشيك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان منشغلًا بمناقشة أمنية حول إيران، وفقًا لمصدر إسرائيلي. وصرح ترامب لاحقًا بأنه تحدث مع نتنياهو وقادة خليجيين آخرين. في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسهم الشركات الأمريكية بشكل حاد.