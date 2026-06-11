مصر ترحب بقرار ترامب إلغاء الضربات ضد إيران وتدعو لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي

تابعت مصر بارتياح بالغ وتثمن ما أعلنه الرئيس الامريكى "دونالد ترامب" بإلغاء الضربات العسكرية التى كان مقررا تنفيذها ضد ايران مساء اليوم. وتعرب مصر عن تطلعها لان يتم اغتنام الفرصة المتاحة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مختلف القضايا العالقة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الاقليمى تقوم علي تسوية باقي النزاعات في المنطقة والعالم بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن الحلول العسكرية.

وتواصل مصر - بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية - جهودها الحثيثة والجادة والصادقة ، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد وإعلاء قيم الحوار تمهيدا للتوصل لاتفاق يعالج شواغل جميع الأطراف.

وتجدد مصر تأكيدها على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بأمنها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تجدد مصر إدانتها لأي استهداف أو مساس بأمن دول الخليج لإرتباطه الوثيق بأمن مصر القومي والمنطقة والعالم.

وتعرب مصر عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب مع إيران إلي تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى علي الأوضاع المأساوية إنسانيا وأمنيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل علي بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.