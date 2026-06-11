إيران تسخر من إعلان ترامب: لقد أعلن بالفعل 38 مرة أن الاتفاق بات وشيكاً

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، التابعة للنظام، بأنه على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "المحادثات مع إيران قد وصلت إلى أعلى مستوى"، فإن إيران لم تؤكد التوصل إلى تفاهمات.

وجاء في التقرير: "تراجع ترامب - هذه المرة مدعياً إحراز تقدم في المفاوضات - قائلاً إن الهجوم الأمريكي المقرر الليلة سيُلغى، وقد أعلن 38 مرة خلال الشهرين الماضيين أن الاتفاق بات وشيكاً.

كما أرسل نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس إلى باكستان في مخيلته أربع مرات خلال ثلاثة أيام، وحتى إعلان إيران عن تفاهم محتمل، يجب اعتبار جميع تصريحات ترامب بشأن هذه القضية مجرد تصريحات سابقة".

