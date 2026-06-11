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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب : دول إقليمية بينها مصر وافقت على البنود النهائية باتفاق طهران

ترامب
ترامب
هاني حسين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه دولًا إقليميةً بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن وافقت على البنود النهائية فيما يخص الاتفاق بين واشنطن وطهران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المناقشات مع إيران قد رفعت إلى أعلى مستويات القيادة وحظيت بالموافقة.

وقال ترامب:"الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية من قبل كل الأطراف المعنية.. والحصار البحري على إيران سيظل ساريا ونافذا بالكامل لحين إتمام الصفقة".

وأضاف ترامب:"  سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق مع إيران قريبا".

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