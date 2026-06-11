ترامب يلغي الضربات والهجمات المقررة ضد إيران الليلة

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والهجمات المقررة ضد إيران الليلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: المناقشات مع إيران قد رفعت إلى أعلى مستويات القيادة وحظيت بالموافقة".

وفي وقت سابق، توعدت إيران الولايات المتحدة برد "أشد وأقوى" في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد أراضيها، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن بلاده سترد بقوة أكبر مما سبق إذا أقدمت واشنطن على شن هجمات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي.