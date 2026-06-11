خبير عسكري: خطة ترامب لاحتلال جزر في إيران ستكون مكلفة على الجيش الأمريكي

قال العميد منير شحادة الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ فكرة الغزو البري الأمريكي تسببت في إقالة 20 ضابطا من رتب عالية في الجيش الأمريكي، لأنهم رفضوا الغزو البري للجزر، وليس لإيران.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى خطة ترامب لاحتلال الجزر سوف تكون مكلفة على الجيش الأمريكي، ولن تؤدي إلى أي حال من الأحوال لفتح مضيق هرمز، والدليل على ذلك ما حصل في باب المندب، فالبحرية الأمريكية، لم تستطع منع اليمن من إغلاق باب المندب، وسوف يحصل نفس الشيء في مضيق هرمز".

وتابع: حتى لو تمكن الجيش الأمريكي من احتلال بعض الجزر لن تستطيع هذه القوى تثبيت أقدامها أولا ولن تستطيع أن تفتح مضيق هرمز، لأن إيران ستستمر في استهداف السفن التجارية، وسوف يؤدي ذلك إلى استمرار غلق مضيق هرمز".