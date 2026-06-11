قائد القوة الجوفضائية الإيرانية: سنحول المنطقة إلى "جحيم" إذا استمر تهديد مضيق هرمز

صعّد قائد القوة الجوفضائية الإيرانية من لهجته تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تحركات تستهدف أمنها أو تهدد الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، وعلى رأسها مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول العسكري قوله إن "المنطقة ستتحول إلى جحيم للأميركيين طالما أنهم يريدون جعل مضيق هرمز غير آمن"، في إشارة إلى التوترات العسكرية المتصاعدة بين واشنطن وطهران خلال الساعات والأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية والضربات التي أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها ضد أهداف داخل إيران، حيث أكدت القيادة المركزية الأميركية أن غاراتها استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي الإيرانية، معتبرة أن تلك العمليات جاءت رداً على ما وصفته بتهديدات للمصالح الأميركية وحركة الملاحة الدولية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد لأمنه محل اهتمام دولي واسع.

وقد شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في التحذيرات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن حرية الملاحة والأمن البحري.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأميركي على التصريحات الأخيرة لقائد القوة الجوفضائية الإيرانية، بينما تواصل واشنطن التأكيد على التزامها بحماية الملاحة الدولية وتأمين حركة السفن التجارية في الخليج.