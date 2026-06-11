قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق 2026.. أدعية التوفيق المستجابة
استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس
الرئيس السيسي: مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية
وكالة مهر: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة
الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية
ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية
أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق
دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة والرزق
ضربة للمتهربين من النفقة.. بروتوكول جديد لـ "الاستعلام اللحظي" عن ممتلكات المدعى عليهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة

الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار
الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق، في إجراء احترازي يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن تفعيل صافرات الإنذار يندرج ضمن منظومة الإجراءات الوقائية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة وراء هذا الإجراء أو طبيعة التهديدات المحتملة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حالة من التوتر المتزايد، على خلفية تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، تخلله تبادل ضربات وتهديدات متبادلة، إلى جانب تقارير عن اضطرابات أمنية في عدد من الدول المجاورة.

ولم توضح وزارة الداخلية البحرينية ما إذا كان إطلاق صافرات الإنذار مرتبطاً مباشرة بتطورات عسكرية محددة في المنطقة، كما لم يتم الإعلان عن أي أضرار أو حوادث أمنية داخل البلاد حتى الآن. وتؤكد السلطات البحرينية في العادة أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الجاهزية الدائمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وتعد البحرين جزءاً من منظومة أمنية إقليمية ودولية في منطقة الخليج، حيث تستضيف قوات دولية وتشارك في جهود تأمين الملاحة وحماية الاستقرار الإقليمي، ما يجعلها ضمن الدول التي تتأثر سريعاً بأي تصعيد عسكري في المنطقة.

وتتابع الجهات الرسمية في البحرين التطورات عن كثب، وسط دعوات للالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، في وقت تستمر فيه حالة الترقب إزاء ما ستسفر عنه التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وزارة الداخلية مملكة البحرين إطلاق صافرات الإنذار إجراء احترازي تصاعد التوترات الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب يبحث في غرفة العمليات خيارات توجيه ضربات جديدة لإيران

ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة دعماً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة

خادم الحرمين

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص عددا من قضاة المملكة

بالصور

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد