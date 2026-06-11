أسعار النفط ترتفع عقب إعلان طهران وقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال التداولات الآسيوية اليوم الخميس بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وردت طهران بإعلان وقف حركة جميع السفن عبر مضيق هرمز.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 2.1% إلى 95.02 دولار للبرميل، بينما قفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% إلى 92.33 دولار للبرميل.

وكان العقدان قد سجلا مكاسب تقارب 2% خلال الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء إن واشنطن «ستهاجم إيران بقوة شديدة» إذا فشلت المفاوضات، قبل أن تنفذ القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية خلال الليل.

وعقب ذلك، أعلن الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع حركة الملاحة، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرًا من أن أي سفينة تحاول عبور الممر المائي ستكون هدفًا للهجوم.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط الخام العالمية المنقولة بحرًا.

وجاءت الهجمات الأمريكية الأخيرة بعد يوم واحد من تنفيذ واشنطن ضربات ضد أهداف إيرانية ردًا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، كشف ترامب أن الجيش الأمريكي كان يساعد في مرافقة شحنات النفط عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 مليون برميل مرت عبر الممر المائي تحت الحماية الأمريكية، في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية للإبقاء على هذا الطريق مفتوحًا.

وفي عامل آخر داعم للأسعار، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعًا بنحو 3 ملايين برميل.

كما يراقب المستثمرون مؤشرات الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو، مما عزز المخاوف من أن تبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.