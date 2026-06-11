خبير: ترامب لا يزال لديه أمل في المسار التفاوضي مع إيران رغم التصعيد

قال مارك توث خبير شؤون الأمن الوطني الأمريكي، إنّ الهجمات الأمريكية على إيران تعني أن الرئيس دونالد ترامب أدرك أنه لزاما عليه أن يغير حساباته في التعامل مع إيران.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "طرق الرئيس ترامب لم تثبت أنها مثمرة وأن عملية الإجبار على الاتفاق من خلال شن هجمات والقصف لم تؤتِ بثمارها".

وتابع: "حتى الآن، تم قصف أصول دفاع جوي ومراكز قيادة ورادارات، وكذلك هجمات على القوات الأمريكية التي تعمل في مضيق هرمز، ولكن الرئيس ترامب مازال لديه أمل في أن المسار التفاوضي يمكن الاعتماد عليه، ولكنه يريد أيضا استخدام فعل عسكري لتسريع الأمر"، محذرا في الوقت ذاته من أن هذه الحرب قد تؤدي إلى رد إيراني أكثر من مرة.