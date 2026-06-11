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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتوعد ترامب بــ رد قوي ومؤلم على تهديداته

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي
فرناس حفظي

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه "رداً أقوى وأكثر إيلاماً"، وذلك رداً على تهديداته الأخيرة بتكثيف الضربات الأمريكية ضد إيران.


وجاءت تصريحات عزيزي عقب تهديد ترامب بشن هجمات أشد على أهداف داخل إيران، في ظل استمرار التصعيد والتوتر بين واشنطن وطهران.


وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده سترد على أي تحرك عسكري أميركي، محذراً من تداعيات مواصلة سياسة التهديد والضغط ضد إيران.

وفي وقت سابق،  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستشن ضربات "قوية للغاية" ضد إيران خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن واشنطن تعتزم فرض سيطرتها على أسواق النفط والغاز الإيرانية.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "ستوجه الولايات المتحدة ضربة شديدة للغاية الليلة لإيران"، معتبراً أن طهران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، إلى جانب معظم قدراتها الهجومية.


وأضاف: "وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وسنفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما حقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة".


وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أكد ترامب أن إيران ستتعرض لمزيد من الضربات خلال الليلة، مشيراً إلى أن القصف سيكون "أكبر وأشد قوة".

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