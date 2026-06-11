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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يتوعد بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية في إيران

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن هناك مسؤولون أمريكيون يرجحون لبعض وسائل الإعلام إمكانية تنفيذ جولة، أو عدة جولات، من الضربات على إيران لليوم الثالث، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة " تروث سوشيال" منذ لحظات، أكد هذا الكلام، وقال إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران الليلة، أي إننا ننتظر ليلة جديدة شبيهة بما شهدناه أمس وأول أمس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا يعني أننا أمام يوم ثالث متوقع من الضربات الأمريكية على إيران، كما شاهدنا في اليومين الماضيين، لكن المفاجأة الحقيقية في هذا المنشور هي حديث ترامب عن الاستيلاء على جزيرة خرج.

وتابع: "هذا الحديث قد تناولناه كثيرًا، كما تناوله عدد من المحللين خلال الفترة الماضية، فجزيرة خرج جزيرة استراتيجية من الجزر المرتبطة بالصناعة النفطية الإيرانية، وهي أيضًا من الجزر المطلة على مضيق هرمز، ومن يسيطر عليها يمكنه أن يفرض سيطرة على أجزاء من المضيق".

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