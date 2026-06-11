ترامب: لن تتوقف الحرب حتى تستسلم إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب لن تتوقف حتى تستسلم إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب:" أفضل عدم استهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران".

وتابع ترامب:" الاتفاق النووي لعام 2015 يعد واحدا من أسوأ الاتفاقات التي شاهدتها".

وأضاف ترامب: سنستولي في المستقبل القريب على جزيرة خارك ومواقع بنية تحتية نفطية أخرى وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز هناك، مشبها ذلك بما حدث في فنزويلا.

وأشار إلى أن إيران "فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية".