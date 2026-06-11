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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو الجمهوريين للإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة بقيمة 350 مليار دولار

ترامب يدعو الجمهوريين بالكونجرس للإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة بقيمة 350 مليار دولار
ترامب يدعو الجمهوريين بالكونجرس للإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة بقيمة 350 مليار دولار
أ ش أ

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونجرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة القادم والبالغة قيمته 350 مليار دولار، والذي سيتضمن، بناء على طلب وزارة الحرب، قانون إنقاذ أمريكا أيضا، قائلا "لا مجال للمماطلة أو التأخير أو التنازلات الضعيفة! بادروا إلى ذلك في أسرع وقت ممكن".

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، هذا استثمار تاريخي في جيشنا، أكبر حتى من استثمار الرئيس ريجان فالقانون هو السبيل الوحيد لتوفير ميزانية عسكرية كاملة بقيمة 1.5 تريليون دولار يحتاجها جنودنا لبناء ترسانة الحرية".

وأضاف "سندافع عن الوطن بالقبة الذهبية، ونطلق أسطولنا الذهبي الذي لا يمكن وقفه ونسيطر على الأجواء بطائرات إف-47 وبي-21، ونعزز مخزوننا من الذخيرة، ونحقق التفوق الكامل في القوات الفضائية والطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن "هذه الميزانية تعيد إحياء الصناعة الأمريكية، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية ذات الأجور المجزية، وتضمن هيمنتنا العالمية دون التسبب في التضخم".

ومضى قائلا "قانون إنقاذ أمريكا سيحمي انتخاباتنا لأجيال قادمة. جنودنا البواسل يحمون أقدس حقوقنا، والتصويت على رأسها. لقد حان الوقت للدفاع عن هذا الحق لكل أمريكي".

وأضاف "أقروا جميع بنود الميزانية البالغة 350 مليار دولار وقانون إنقاذ أمريكا لتأمين مستقبل الأمة لأبنائنا وأحفادنا".

وينص قانون إنقاذ أمريكا على أنه يتعين على جميع الناخبين إبراز بطاقة هوية شخصية تحمل صورة و إبراز ما يثبت جنسيتهم. كما أنه لا يقبل التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر). ولا يسمح للرجال بالمشاركة في الرياضات النسائية، كما لا يسمح بإجراء عمليات تحويل جنسي للقصر.

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