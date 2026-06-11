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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهلة أخيرة من ترامب لطهران.. هل نجحت الضربات الأخيرة في تغيير حسابات إيران؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن جولة الضربات بين الولايات المتحدة وإيران انتهت بالفعل، وكان قد تحدث سابقًا عن أن هذه الجولة لن تطول كثيرًا، لأن الهدف المعلن والواضح عسكريًا ــ كما صرّح بذلك للمرة الأولى قائد المنطقة الوسطى ووزير الدفاع ــ هو الضغط على إيران لكي تتراجع عن بعض شروطها التفاوضية أو تقدم تنازلات في المفاوضات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في الوقت نفسه، كان الوفد القطري يشارك في مفاوضات تتناول أكثر النقاط تعقيدًا، وهي النقاط التي ظلت مجمدة لفترة طويلة، بمعنى آخر، كانت إيران تتعرض للقصف في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية، وبالتالي فإن الفكرة الأساسية كانت التفاوض بلغة مختلفة.

وأوضح أنه كان من الطبيعي أن تنتهي هذه العمليات، لأن استمرارها كان سيهدد المسار التفاوضي بشكل كامل، وهو أمر غير مرغوب فيه، كما أنه ليس من أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعتقد أنه من أكثر الأطراف حرصًا على التوصل إلى اتفاق، بغض النظر عن مستواه، سواء كان اتفاقًا مبدئيًا أو اتفاقًا شاملًا.

إيران الولايات المتحدة

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