الجيش الأردني يعترض 20 صاروخا أُطلقت من إيران

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت اليوم /الخميس /20 صاروخًا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.