مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمركز الثقافي الروسي يعرضان The Challenge أول فيلم يصور بالفضاء

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب و المركز الثقافي الروسي ٧ مساء الثلاثاء المقبل بمقر المركز بالدقي عرضا للفيلم الروسي "التحدي" (The Challenge أو Вызов) وهو فيلم دراما وفضاء روسي صدر عام 2023، ويُعد أول فيلم روائي طويل يتم تصوير مشاهد حقيقية له في الفضاء الخارجي على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).



الفيلم أخرجه كليم شيبينكو، وبطولة يوليا بيريسيلد وميلوش بيكوفيتش

الفيلم حائر على ٣ جوائز في الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب وهي جائزة افضل مخرج وسيناريو لكليم شيبينكو .. باكوررادز وإيفان زاموروف ونيليا مالاخوفا

و جائزة افضل ممثلة وهو ناطق بالروسية ومترجم للإنجليزية والعربية



في 5 أكتوبر 2021 انطلق إلى الفضاء أول طاقم من الممثلين الروس وبينهم بطلة الفيلم يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنطون شكابليروف لتصوير الفيلم .

أمضي الطاقم الروسي 12 يوماً في محطة الفضاء الدولية .

وتدور احداثه عندما يتعيّن على الجرّاحة الطبيبة جينيا، الاستعداد لرحلة فضائية في غضون شهر والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ رائد فضاء.

وهنا تضطر الشخصية الرئيسية في الفيلم إلى تنفيذ أصعب عملية جراحية في حالة انعدام الوزن حيث تعتمد عليها فرص عودة رائد الفضاء إلى الأرض على قيد الحياة.