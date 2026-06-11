الخارجية الباكستانية: مازلنا منخرطين في جهود الوساطة لإنهاء الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، أن قادة البلاد ما زالوا منخرطين في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تصاعد حدة الصراع، داعيةً إلى "تسوية تفاوضية".

وقال المتحدث باسم الوزارة، طاهر أندرابي، للصحفيين: "من الصعب التفاؤل في ظلّ هذا التصعيد الجديد للأعمال العدائية. لم نفقد الأمل، وما زلنا منخرطين في الجهود".

وأضاف: "دعونا لا نتوقف عن نهج الوساطة الباكستاني".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجمات جديدة على إيران يوم الخميس، ما دفع طهران للرد، في حين اتهم القادة الأمريكيون نظرائهم بإطالة أمد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال أندرابي: "لا تزال باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة الذي يتسم بالتصعيد الأخير.

وتابع:ونحن نرى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا المبدأين الأساسيين لتحقيق تسوية تفاوضية لجميع القضايا الخلافية.

وأضاف أن وزير الداخلية الباكستاني عاد من زيارة إلى طهران في الأيام الأخيرة، مؤكداً أنه سلّم رسالة من رئيس الوزراء إلى القيادة الإيرانية في إطار جهود الوساطة.