قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شوبير» يشيد بنجوم الأربعين في المونديال: لماذا لا نرى المزيد منهم في مصر؟
السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا المتوقع في افتتاح كأس العالم 2026
الإجهاد الحراري يصل لفقدان الوعي..استشاري حميات يحذر من ضربات الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات دبلوماسية مكثفة.. مصر وباكستان تدعوان لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومنع اتساع الصراع

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الباكستاني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الباكستاني
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية لدعم المسار التفاوضي الامريكى - الايرانى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وباكستان، حيث أعرب الوزيران حرصهما على مواصلة التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد الراهن فى المنطقة، وضرورة استكمال المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات توافقية تؤدى إلى خفض التوتر وانهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. كما أكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع واحتواء التصعيد الراهن فى ظل ما اسفرت عنه الحرب من تداعيات أمنية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة على المنطقة والعالم.

واضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تناولا ايضا الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة الاجتماع الرابع للآلية الرباعية التي تضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية، وذلك لمواصلة التشاور المشترك وتعزيز الجهود الرامية لخفض التصعيد، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق بين الدول الأربع في ظل التطورات الخطيرة التى تشهدها المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد إسحاق دار باكستان المسار التفاوضي الامريكى الايرانى إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

عزيز الشافعي

عزيز الشافعي يحتفل بتصدر «تباعا تباعا» و«بحرية» قوائم الاستماع عربياً

سماء إبراهيم

شاهد البوسترات الفردية لمسلسل " أندر إيدج"

عبد العزيز مخيون

تامر عبد المنعم ينعي عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد