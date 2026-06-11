ياسر ريان: مواجهة إيران أصعب على مصر من بلجيكا

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف نجله أحمد ياسر ريان من الانضمام إلى منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان يستحق التواجد مع الفراعنة بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي.

وقال ياسر ريان، في تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”: "سعيد بنجاحات نجلي وحصوله على لقب هداف الدوري للموسم الماضي، ونجلي أكد لي صعوبة ضمه لمنتخب مصر لأنه لم ينضم مع حسام حسن من قبل".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان كان يستحق التواجد في منتخب مصر لأنه هداف الدوري المصري، ومن وجهة نظري مباراة بلجيكا ستكون صعبة للغاية لأن المنافس يمتلك خطًا هجوميًا قويًا، لكن أتمنى فوز منتخبنا بالمواجهة".

وأكمل: "منتخب مصر قادر على التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، وأثق في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات جيدة خلال البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أرى أن منتخب إيران سيكون المنافس الأصعب على منتخب مصر أكثر من مباراة بلجيكا، لما يمتلكه من تنظيم وقوة على المستوى الجماعي".