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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء " EIAS 2026
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء " EIAS 2026
أ ش أ

أعلنت القوات الجوية عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء " EIAS 2026 " والمقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العلمين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء " EIAS 2026 " ، وذلك بحضور الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وعدد من الوزراء والدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية واللواء أح محمـد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بمصر وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران.

تأتي الفاعلية في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث العالمية في المجالات العسكرية المختلفة على أرض مصر.

بدأت وقائع المؤتمر الصحفي بكلمة الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية أكد خلالها استعداد مصر التام لاستقبال النسخة الثانية من أهم المعارض الدولية في مجال الطيران والفضاء والذي يضم نخبة من الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية الجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن المعرض يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الأفكار ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في مجالات الطيران المختلفة ، مؤكدا الدور الفاعل الذي تلعبه القوات المسلحة في تنظيم هذا الحدث العالمي على أرض مصر.

فيما أكد الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء "EIAS 2026 " يمثل ملتقى متميزا لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، مشيرا إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

فيما أكد اللواء أح محمـد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة أهمية المعرض في التعرف على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التسليح الجوي والطائرات والمسيرات واتجاهات التطوير المستقبلية والتكنولوجية في منظومة التسليح العالمية.

ومن المنتظر أن يشتمل المعرض عرضا مفتوحا لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي بالإضافة إلى عروض جوية مشوقة مما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزا متميزا في مجال الطيران وقوة قادمة بقوة في مجال صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.

القوات الجوية معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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