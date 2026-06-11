محلل رياضي يطالب بإبعاد حمزة عبد الكريم عن صراعات الأندية: سيبوه ينجح

طالب المحلل الرياضي أحمد عز بإبعاد اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم عن صراعات الانتماءات الكروية بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمه ومنحه مساحة من الهدوء والتطور.

وخلال ظهوره في برنامج «فايق في المونديال»، أوضح عز أن التعامل مع ملف اللاعب من منظور التعصب الكروي يضر بمسيرته المستقبلية، ويضع عليه ضغوطًا غير مبررة في بداية مشواره.

وقال إن هناك من ينتظر تعثر اللاعب للمقارنة مع أسماء أخرى، وهو ما وصفه بأنه لا يخدم الكرة المصرية، بل ينعكس سلبًا على المواهب الصاعدة.

وأضاف أن كرة القدم المصرية تعاني من ضعف في اكتشاف المواهب مبكرًا، موضحًا أن بعض اللاعبين يتم تسليط الضوء عليهم في أعمار متقدمة، بينما حمزة تم اكتشافه بشكل احترافي ومبكر.

وأكد أن وجود موهبة مثل حمزة عبد الكريم يمثل مكسبًا كبيرًا للكرة المصرية، لكنه شدد على ضرورة منحه الفرصة للتطور بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية.

في سياق متصل، أعرب عز عن استيائه من حالة الجدل المستمرة بين جماهير الأهلي والزمالك حول اللاعب، مؤكدًا أن أي خبر عنه يتحول سريعًا إلى انقسام غير مفيد.

وأوضح أن بعض التشكيك الذي طالت أخبار اهتمام نادي برشلونة باللاعب كان مبالغًا فيه، قبل أن يتبين لاحقًا صحة هذه الأنباء، ما يعكس حالة من التناقض في التعامل مع المواهب.

وأضاف أن الجدل امتد أيضًا إلى الاعتراض على انضمام اللاعب لمعسكرات أو تدريبات المنتخب الأول، مؤكدًا أن ذلك جزء طبيعي من إعداد اللاعبين الشباب ومنحهم الخبرات الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة المصرية بحاجة إلى دعم جيل جديد من المواهب، خاصة مع اقتراب نهاية مسيرة النجم محمد صلاح، مشددًا على أن الحفاظ على موهبة مثل حمزة قد يفتح بابًا لتجربة نجاح جديدة في المستقبل، شرط منحه الدعم والهدوء بعيدًا عن الضغوط.