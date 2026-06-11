فرج عامر: أيمن حامد على رادار الأهلي.. والقرار النهائي بانتظار عموتة

كشف المهندس فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أيمن حامد لاعب بتروجيت دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

أيمن حامد

وأوضح فرج عامر أن ملف التعاقد مع اللاعب ما زال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تنتظر وصول المدرب حسين عموتة لإبداء رأيه الفني النهائي بشأن الصفقة قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

وفي إطار اخر، ودع الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ووائل جمعة لاعب الاهلي السابق اليو ديانج بعد انتهاء عقده مع الفريق الاول والانتقال إلى فالنسيا الإسباني.

وقال أليو ديانج يودع الأهلي وجماهيره في بيان رسمي :

كان الأهلي وجماهيره ومصر بيتي طوال السنوات السبع الماضية. جئت إلى هنا طفلًا، وأغادر اليوم رجلًا؛ أصبحت أبًا وزوجًا، وعلى أرض الملعب أصبحت لاعبًا حقق الكثير وبلغ مرحلة كبيرة من الاكتفاء والرضا.

وأضاف:"عشت كل أحلامي هنا، وحققت كل ما جئت من أجله، وكان شرفًا عظيمًا لي أن أرتدي شارة قيادة الفريق".

وتابع ؛"معًا، كفريق واحد وكعائلة واحدة من جماهير الأهلي، حققنا أشياء استثنائية، حطمنا الأرقام، وصنعنا التاريخ. وأنا فخور للغاية بأنني كنت جزءًا من كل ذلك".

وتأتي هذه الأنباء في ظل تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، مع استمرار تقييم عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق.