مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

يحظى عشاق كرة القدم العربية بفرصة متابعة عدد من مباريات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 بشكل مجاني، بعدما تقرر نقل مواجهات منتخبات مصر والسعودية وقطر والأردن والعراق وتونس عبر القنوات المفتوحة التابعة للشبكة المالكة لحقوق البث في المنطقة.

ويأتي هذا القرار ليمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بأجواء البطولة العالمية ومتابعة منتخباتها الوطنية دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية، خاصة مع تزايد الاهتمام الجماهيري بالنسخة الحالية من كأس العالم التي تشهد مشاركة عربية واسعة وطموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أن تحظى مباريات المنتخب المصري بمتابعة جماهيرية ضخمة، في ظل الآمال المعقودة على الفراعنة لتقديم مستويات قوية خلال منافسات دور المجموعات والسعي نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

كما تترقب جماهير السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس ظهور منتخباتها في البطولة، أملاً في تحقيق إنجازات تاريخية وإسعاد الجماهير العربية.

وفي سياق متصل، نجحت القنوات الوطنية في كل من المغرب والجزائر في الحصول على حقوق بث مباريات منتخبي البلدين خلال منافسات كأس العالم 2026، ما يتيح للجماهير المغربية والجزائرية متابعة مباريات منتخبيهما عبر الشاشات الوطنية بشكل مجاني.

وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات المالكة للحقوق والهيئات الإعلامية المختلفة على توسيع نطاق مشاهدة البطولة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير لمتابعة الحدث الكروي الأهم في العالم، خاصة في ظل الشعبية الجارفة التي تحظى بها كرة القدم في المنطقة العربية.

ومع اقتراب انطلاق المنافسات، تتجه أنظار الملايين من المشجعين العرب نحو ملاعب البطولة لمتابعة منتخباتهم الوطنية، وسط آمال كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية وكتابة فصل جديد من الإنجازات العربية في تاريخ كأس العالم.