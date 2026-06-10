لانجيلير يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: لاعب مبشر ويمتلك إمكانيات استثنائية

أشاد أرت لانجيلير، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بقدرات حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه لاعب موهوب للغاية ويمتلك إمكانيات مميزة تؤهله لمستقبل كبير.

وقال لانجيلير، خلال ظهوره عبر برنامج «ملعب ON»، إنه لا يفضل عادةً تعجل تصعيد اللاعبين الناشئين في سن مبكرة مع الأندية الكبرى، إلا أنه يرى أن الانتقال إلى نادٍ بحجم برشلونة يمثل فرصة استثنائية وأمرًا طبيعيًا لأي لاعب مميز يجب استغلاله.

وأوضح أن خطوة احتراف حمزة تمثل تحديًا كبيرًا له من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب هناك، لكنه يمتلك المقومات التي تساعده على النجاح.

وأضاف أن اللاعب يتفوق بدنيًا وجسديًا مقارنة بمرحلته السنية، ويتميز بقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط بشكل مختلف عن أقرانه، وهو ما يجعله لاعبًا مميزًا.

واختتم بأن حمزة عبد الكريم شارك بالفعل مع الفريق الأول عدة مرات رغم صغر سنه، مشيرًا إلى أنه لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير خلال السنوات المقبلة.