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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهولندي لانجيلير يكشف كواليس انضمامه لقطاع ناشئي الأهلي.. جئت لتطوير المدربين

ارت لانجيلير
ارت لانجيلير
يمنى عبد الظاهر

كشف الهولندي أرت لانجيلير، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن كواليس انضمامه للعمل داخل القلعة الحمراء، موضحًا أن البداية كانت في الربيع الماضي عندما قرر الانتقال للعمل خارج هولندا.

وأشار لانجيلير خلال ظهوره عبر برنامج «ملعب ON»
إلى أن أول تواصل معه جاء من جانب أسامة هلال، المسؤول عن إدارة الكشافين بالنادي الأهلي، الذي أبدى اهتمام النادي بالتعاقد معه، لافتًا إلى أن المفاوضات استمرت طوال فترة الصيف قبل التوصل إلى اتفاق رسمي لتولي المهمة مع بداية الموسم الحالي.

وأوضح لانجيلير أن إدارة الأهلي كانت تستهدف التعاقد مع مدير فني لقطاع الشباب يتولى مسؤولية إعادة هيكلة القطاع والأكاديمية بالكامل، مؤكدًا أن المشروع يركز بشكل أساسي على دعم المدربين الفنيين داخل القطاع وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دوره داخل النادي يتمثل في نقل خبراته ورؤيته المستمدة من المدرسة الهولندية وتطبيقها داخل الأهلي، بما يسهم في تطوير منظومة قطاع الناشئين.

أرت لانجيلير المدير الفني السابق لقطاع الناشئين الأهلي أسامة هلال المدربين الفنيين المدرسة الهولندية

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