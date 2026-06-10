خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي تناول فيها موقف النادي الأهلي من المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “الأهلي رافض المشاركة في السوبر المصري بالكارت الذهبي عشان لم يحصل علي بطولة بس موافق يشارك في دوري ابطال افريقيا مكان الزمالك عشان الرخصة الأفريقية رغم إنه مش البطل و لا حتي الثاني”.

علي الجانب الاخر واصل مسؤولو النادي الأهلي تمسكهم بموقفهم بشأن ملف تجديد عقد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، رافضين إجراء أي تعديلات مالية على العرض المقدم للاعب، في ظل اقتراب حسم مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.



وكشفت مصادر داخل النادي أن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على العرض المالي المقدم لكوكا دون أي زيادة، رغم استمرار المفاوضات مع اللاعب الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث ترى الإدارة أن العرض الحالي يتناسب مع سياسة النادي المالية ومعايير التجديد المعتمدة داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل التعرف على موقفه النهائي من الاستمرار داخل صفوف الأهلي أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.