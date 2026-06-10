قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضربات تتوالى.. الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن
بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور
خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا
المواجهة تشتعل.. إيران تعلن قصف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين
قصف الأسطول الأمريكي.. وإطلاق صافرات الإنذار في البحرين
عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها
أحمد عيد عبدالملك: انضمام حمزة عبدالكريم لقائمة كأس العالم «مش وقته».. ومنتخب مصر سيعبر دور المجموعات
انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم
الدينار الكويتي ينخفض 156 قرشًا .. أسعار صرف العُملات العربية الآن
تحذيرات من أزمة في صناعة الدواجن رغم توافر الأعلاف.. واتحاد منتجي الدواجن يكشف التفاصيل
صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة الاثنين المقبل
المؤبد لقاتل زوجته بالمنوفية .. وأسرة الضحية: حق سلوى رجع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي تناول فيها موقف النادي الأهلي من المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “الأهلي رافض المشاركة في السوبر المصري بالكارت الذهبي عشان لم يحصل علي بطولة بس موافق يشارك في دوري ابطال افريقيا مكان الزمالك عشان الرخصة الأفريقية  رغم إنه مش البطل و لا حتي الثاني”.

علي الجانب الاخر واصل مسؤولو النادي الأهلي تمسكهم بموقفهم بشأن ملف تجديد عقد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، رافضين إجراء أي تعديلات مالية على العرض المقدم للاعب، في ظل اقتراب حسم مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.


وكشفت مصادر داخل النادي أن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على العرض المالي المقدم لكوكا دون أي زيادة، رغم استمرار المفاوضات مع اللاعب الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث ترى الإدارة أن العرض الحالي يتناسب مع سياسة النادي المالية ومعايير التجديد المعتمدة داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل التعرف على موقفه النهائي من الاستمرار داخل صفوف الأهلي أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.

الأهلي السوبر المصري الزمالك خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

شوبير

الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

فتحي سند

فتحي سند يزف بشرى لجماهير الزمالك

الدواجن

هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

الحلافات الزوجية

الفضل والمودة.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع منهجا واضحا لإدارة الخلافات الزوجية

دار الإفتاء

هل على الزوجة إثم إذا شعرت بثقل عند الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز الصلاة في القطار عند دخول الوقت؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

بالصور

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين

للحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول

أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب

دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم

مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد