عُطلة صيفية.. محمد النني في أحدث ظهور عبر إنستجرام على شاطئ البحر .. صور

شارك محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي صورًا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر محمد النني على البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية في مصر.

وكان قد احتفل اللاعب المصري محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي، بعقيقة نجله من زوجته المغربية حنان، في أجواء احتفال عائلية مميزة.

وكان محمد النني نجم منتخب مصر السابق قد علق عن أنباء انفصاله عن زوجته المغربية حنان.

وكتب محمد النني، عبر حسابه الرسمي عبر “إنستجرام”: “بعد إذنكم، أتمنى ألا يتحدث أحد عن زوجتي وأم ابني ولا عن ابني، أنا فخور بها وفخور بابني جدًا، ولم يحدث أي طلاق بيننا”، مضيفا: "يا ريت يا جماعة كفاية كلام؟، وكل واحد أو واحدة يخليه في حياته، ويتركه من حياة الناس".