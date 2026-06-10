هيبة المدرب المصري.. فرج عامر يُدعّم حسام حسن في مونديال العالم 2026

وجّه المهندس فرج عامر، الدعم لحسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "أتمني وأتوقع نجاح حسام حسن في كأس العالم ليسعد الشعب المصري وليعيد هيبة المدرب المصري".

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018.

يواجه منتخب مصر نظيؤه بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمسابقة كأس العالم 2026، يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.