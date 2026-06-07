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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد النني يحتفل بعقيقة نجله من زوجته المغربية.. شاهد

محمد النني يحتفل بعقيقة نجله من زوجته المغربية
محمد النني يحتفل بعقيقة نجله من زوجته المغربية
علا محمد

احتفل اللاعب المصري محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي، بعقيقة نجله من زوجته المغربية حنان، في أجواء احتفال عائلية مميزة.
 


 وكان محمد النني نجم منتخب مصر السابق قد علق عن أنباء انفصاله عن زوجته المغربية حنان.

وكتب محمد النني، عبر حسابه الرسمي عبر “إنستجرام”: “بعد إذنكم، أتمنى ألا يتحدث أحد عن زوجتي وأم ابني ولا عن ابني، أنا فخور بها وفخور بابني جدًا، ولم يحدث أي طلاق بيننا”، مضيفا: "يا ريت يا جماعة كفاية كلام؟، وكل واحد أو واحدة يخليه في حياته، ويتركه من حياة الناس".

ووجه محمد النني لاعب منتخب مصر السابق، رسالة إلى لاعبي الأرسنال بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكتب النني، عبر حسابه الشخصي على “إكس”: “معجبي أرسنال المحبوبون.. لا تُحزنوا كثيرًا.. كونوا فخورين بهذا الفريق وبكل ما حققوه.. استمروا في الإيمان بهم وادعموهم كما تفعلون دائمًا.. نحن نسير في الطريق الصحيح.. أنا سعيد جدًا لأنني عشت هذا المباراة من المدرجات مع عائلة أرسنال لأول مرة شكرًا لكم على الترحيب الرائع وكل الحب.. لقد جعلتموني أشعر بأنني حقًا واحد منكم.. العام القادم سيكون زمننا.. أحبكم يا جنرالز”.

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