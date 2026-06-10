دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

شهدت مدينة مكسيكو تظاهرات واسعة شارك فيها آلاف المحتجين، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تجمع المتظاهرون في عدد من الشوارع والطرق الرئيسية المؤدية إلى ملعب المباراة الافتتاحية، ما تسبب في إعاقة حركة المرور وصعوبة وصول الجماهير والوفود إلى المنطقة المحيطة بالملعب.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات لافتات وشعارات تدعو إلى مقاطعة البطولة، معبرين عن اعتراضهم على عدد من القضايا التي يرون أنها مرتبطة بتنظيم الحدث العالمي. وطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات المرتبطة بالبطولة، مؤكدين أن مطالبهم تتعلق بأوضاع اجتماعية واقتصادية يعتبرونها أولوية بالنسبة للمواطنين.

وأفادت تقارير محلية بأن السلطات المكسيكية دفعت بأعداد إضافية من قوات الأمن إلى محيط الملعب والمنشآت الرياضية القريبة، بهدف الحفاظ على النظام وتأمين حركة الجماهير والوفود الرسمية. كما عملت الجهات المختصة على وضع مسارات بديلة لتسهيل الوصول إلى مواقع المباريات وتقليل التأثير الناتج عن الاحتجاجات.

وأكد منظمو البطولة أنهم يتابعون الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع السلطات المحلية، مشددين على أن الاستعدادات الخاصة بالحدث الرياضي الأكبر عالميًا تسير وفق الخطط الموضوعة. كما أوضحوا أن سلامة الجماهير واللاعبين والعاملين في البطولة تمثل أولوية قصوى خلال جميع مراحل التنظيم.

وفي المقابل، يرى المشاركون في التظاهرات أن استمرار الاحتجاجات يعد وسيلة للفت الانتباه إلى مطالبهم وإيصال رسالتهم إلى الرأي العام المحلي والدولي، خاصة في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي تحظى به البطولة.

وتأتي هذه التحركات قبل انطلاق المنافسات المرتقبة، في وقت تتجه فيه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى الدولة المستضيفة، وسط متابعة واسعة للتطورات الميدانية ومدى تأثيرها على أجواء البطولة وتنظيم مراسم المباراة الافتتاحية