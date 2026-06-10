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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. حمزة الجمل مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري بالموسم الجديد

حمزه الجمل
حمزه الجمل
رباب الهواري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، التعاقد رسميًا مع المدرب حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير زعيم الثغر.

ثقة كبيرة في قدرات المدير الفني الجديد

وأكد مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، أن اختيار حمزة الجمل جاء بعد دراسة متأنية للمرحلة المقبلة، في ظل ما يتمتع به المدرب من خبرات فنية كبيرة وسيرة تدريبية مميزة. وأوضح المجلس أن الجمل يمتلك الإمكانات التي تؤهله لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية وإعادة الاتحاد السكندري إلى المكانة التي يستحقها بين كبار الأندية المصرية.

وأشار البيان إلى أن الإدارة تضع كامل ثقتها في المدير الفني الجديد، وتؤمن بقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتلبية طموحات جماهير النادي التي تتطلع لرؤية فريقها في أفضل صورة خلال الموسم المقبل.

مؤتمر صحفي لتقديم حمزة الجمل

وفي إطار الترتيبات الخاصة ببداية المهمة الجديدة، قرر مجلس الإدارة تنظيم مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل بفرع النادي في سموحة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، لتقديم حمزة الجمل رسميًا لوسائل الإعلام والجماهير.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن التشكيل النهائي للجهازين الفني والإداري المعاونين للمدير الفني الجديد، إلى جانب الكشف عن الخطوط العريضة لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

بداية مبكرة للاستعداد للموسم الجديد

ويُعد التعاقد مع حمزة الجمل أولى خطوات مجلس إدارة الاتحاد السكندري لحسم ملف الجهاز الفني مبكرًا، بهدف توفير الاستقرار داخل الفريق ومنح الجهاز الجديد الوقت الكافي للإعداد للموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي من خلال هذه الخطوة إلى خلق أجواء من التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق، بما يساعد على تحقيق نتائج تليق بتاريخ الاتحاد السكندري وتلبي طموحات جماهيره العريضة في المنافسة والعودة إلى الطريق الصحيح

حمزه الجمل اخبار الرياضة دورى نايل

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