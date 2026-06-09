حمص ضمن الجهاز.. الاتحاد السكندري يتفق مع حمزة الجمل لقيادة الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن توصل الاتحاد السكندري لاتفاق نهائي مع حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي اتفقت مع الجمل على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن حمزة الجمل سيحصل على راتب شهري قدره مليون و100 ألف جنيه، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأشار إلى أن محمد حمص سيكون ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق، فيما يجري حاليًا التنسيق والاستقرار على باقي أعضاء الجهاز الفني، تمهيدًا للإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.