الاتحاد السكندري يهنئ المصري ببطولة كأس عاصمة مصر





قدم مجلس إدارة الاتحاد السكندري التهنئة إلى النادي المصري البورسعيدي وجماهيره، مجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي ، التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر .

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة إلى سجل النادي المصري الحافل بالنجاحات، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة.





كما شدد النادي على عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين الناديين الكبيرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتقدير الدائم، متمنيًا للمصري البورسعيدي المزيد من التوفيق والنجاحات خلال الفترة المقبلة