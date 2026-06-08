ممر شرفي من إنبي وتتويج تاريخي للمصري بلقب كأس عاصمة مصر

شهدت مراسم تتويج النادي المصري البورسعيدي بلقب كأس عاصمة مصر لقطة رياضية مميزة، بعدما حرص لاعبو فريق إنبي على تشكيل ممر شرفي لتحية أبطال البطولة عقب نهاية المباراة النهائية.

وجاءت اللفتة في إطار الروح الرياضية التي سادت اللقاء، حيث استقبل لاعبو إنبي منافسيهم بالتصفيق قبل صعودهم إلى منصة التتويج وتسلم الميداليات وكأس البطولة.

وكان المصري قد نجح في حصد لقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على إنبي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد السويس، ليختتم موسمه بالتتويج بلقب جديد ويضمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري.