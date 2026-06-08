إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن المدير الفني للنادي الأهلي، وكواليس الاتفاق.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي بنسبة من 90 لـ95%.. الاتفاقات تتم”.

وتابع إبراهيم فايق: “ما قدمه حسين عموتة مختلف عن ما قدمه كارلوس كارفالهال في بعض الأمور المتعلقة بالماديات والمساعدين والشرط الجزائي”.

وأضاف: “عموتة مكانش عنده مشكلة في موضوع الشرط الجزائي 3 شهور، لكن كارفالهال طلب سَنَة «حماية»، وطبعا أنت دلوقتي افتكرت توروب وريبيرو، والأهلي قال مش هحط نفسي في القصة دي، ولو كان عنده مرونة؛ كان هيبقى موضوع تدريبه للأهلي أسهل”.

وارتبط اسم المدرب المغربي الحسين عموته بتولي مهمة تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا لـ الدنماركي ييس توروب.

ويحاول النادي الأهلي تكثيف البحث خلال الفترة الحالية؛ لضم مدرب جديد يعيد الفريق لمشوار وطريق النجاحات، بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت النادي في الموسم المنقضي.

وتظهر تجربة المغربي الحسين عموته، كأفضل خيار أمام الأهلي؛ في ظل ابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.