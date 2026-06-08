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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام آخر تجربة لـ حسين عموته المرشح لتدريب الأهلي

الحسين عموته
الحسين عموته
عبدالله هشام

ارتبط اسم المدرب المغربي الحسين عموته ، بتولى مهمة تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، خلفا لـ الدنماركي ييس توروب.

ويحاول النادي الأهلي تكثيف البحث خلال الفترة الحالية لضم مدرب جديد يعيد الفريق لمشوار وطريق النجاحات ، بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت النادي في الموسم المنقضي.

وتظهر تجربة المغربي حسين عموته كأفضل خيار أمام الأهلي في ظل ابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل. 

أرقام أخر تجربة لعموته قبل الأهلي

وكانت أخر تجربة لـ حسين عموته مع فريق الجزيرة الإماراتي في 2024 - 2025

ولعب عموته رفقة الجزيرة الإماراتي 37 مباراة حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبو الجزيرة 66 هدف واستقبلوا 57 هدف 

وحقق عموته مع الجزيره الإماراتي لقب بطولة الدوري الإماراتي 2024-2025 .

بطولات وإنجازات الحسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي: 

-دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي عام 2017

- الدوري المغربي  موسم 2016-2017 مع الوداد المغربي

-الدوري المغربي موسم 2022-2023 مع الجيش الملكي

-دوري نجوم قطر موسم 2012-2013 مع السد القطري

-كأس الكونفدرالية الإفريقية 2010 مع الفتح الرباطي

-بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020 مع منتخب المغرب المحلي

-كأس العرش المغربي 2010 مع الفتح الرباطي

-كأس أمير قطر 2014 مع السد القطري

-كأس أمير قطر 2015 مع السد القطري

-كأس رابطة المحترفين الإماراتية  موسم 2024-2025مع الجزيرة الإماراتي

-السوبر القطري 2014 مع السد القطري عام 2014

-الصعود إلى الدوري المغربي الممتاز مع الفتح الرباطي موسم 2008-2009

-وصيف كأس آسيا 2023 مع منتخب الأردن

حسين عموته الحسين عموته الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي

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